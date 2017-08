Fipronil in eieren: Europa roept op beschuldigingen achterwege te laten

De Commissie reageert zo op de beschuldiging van Belgisch minister van Landbouw Denis Ducarme en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) dat de informatiedoorstroming vanuit Nederland in het kader van de fipronilcrisis serieuze gebreken zou hebben vertoond. Bovendien, zei Ducarme woensdag in de Kamer, zou Nederland al in november 2016 weet gehad hebben van de aanwezigheid van fipronil in eieren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft die claim al weerlegd, door te stellen dat het giftige product in stallen was aangetroffen, niet in eieren.

De Commissie roept de lidstaten nu dus op de beschuldigingen achterwege te laten. 'Er moet op een vastberaden, gecoördineerde en transparante manier worden samengewerkt, en niet worden overgegaan tot een 'blame game'", zei woordvoerder Daniel Rosario tijdens de dagelijkse persbriefing van de Commissie. 'De Europese burgers verwachten dat van ons, en dat is precies wat we zullen doen.'

De Commissie is ook bereid om met de lidstaten de discussie aan te gaan over de lessen die kunnen worden getrokken uit het schandaal en hoe eventueel de efficiëntie van het snelle waarschuwingssysteem kan worden verbeterd.

Zo pleit de minister van Landbouw van de Duitse deelstaat Nedersaksen, Christian Meyer, bijvoorbeeld voor een EU-taskforce, die nauwer moet gaan toezien op de voedselveiligheid in Europa. 'Ik vraag een EU-taskforce, die controlebevoegdheid heeft op Europees niveau, ter bescherming van de consument', zei hij in de krant Neuen Osnabrücker Zeitung.

'We hebben waardevolle tijd verloren, om de verspreiding van eieren op de Europese markt tegen te houden', zei Udo Hemmerling van de Duitse boerenbond. Het Europese waarschuwingssysteem moet volgens hem beter functioneren. Duitse boeren zullen schadevergoeding moeten eisen bij de veroorzakers van de crisis, 'zij die het verboden fipronil hebben gemengd onder het ontsmettingsmiddel', aldus Hemmerling.

Ook de Franse minister van Landbouw, Stéphane Travert, wil een veel snellere en efficiëntere uitwisseling met de buurlanden. Travert sprak zich uit voor betere controlemechanismen en meer transparantie met de partners 'aangezien de betreffende loten zowel uit Nederland als uit België komen'.

De minister bekritiseerde het grote tijdsverschil tussen het moment dat de besmette eieren het Franse grondgebied werden binnengebracht en het moment dat Frankrijk werd geïnformeerd over de crisis, 'waardoor het niet meer mogelijk was om onmiddellijk op te treden'. 'Die samenwerking moet in de toekomst beter verlopen', aldus de minister.

Begin september komen de Europese landbouwministers samen in de Estse hoofdstad Tallinn. De fipronilcrisis zal er ongetwijfeld bovenaan de agenda staan.