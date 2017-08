Finse politie schiet man neer na steekpartij

In het centrum van het Finse Turku heeft een man verschillende mensen verwond met een mes. Dat meldt de Finse politie. Een dader is door de politie in de benen geschoten en werd ingerekend.

De Finse openbare omroep YLE citeert een ooggetuige die spreekt van drie mannen die "Allahu Akbar" riepen.

Minstens vijf mensen zouden gewond geraakt zijn. Er is ook sprake van een lichaam dat bedekt werd op het plein. De politie heeft geen overlijden bevestigd, meldt de Zweedstalige Finse krant Hufvudstadsbladet.

De omgeving wordt ontruimd. De politie heeft een tiplijn geopend.

President Sauli Niinisto, premier Juha Sipilä, minister van Binnenlandse Zaken Paula Risikko en vicepremier Petteri Orpo hebben al contact gehad met elkaar naar aanleiding van de gebeurtenissen en volgen de zaak op, meldt de kanselarij van de president.

De politie plant een persconferentie om 19.00 uur lokale tijd (18.00 uur in België).