Financieel directeur van Trump-consortium kreeg immuniteit in ruil voor informatie

Allen Weisselberg, de financieel directeur van het bedrijvenconsortium van Donald Trump, heeft in de loop van het onderzoek naar Michael Cohen, jarenlang de persoonlijke advocaat van de Amerikaanse president, immuniteit gekregen in ruil voor informatie. Dat schrijft de Wall Street Journal. Weisselberg zou getuigd hebben voor een jury in New York.

Volgens de zender NBC was Weisselberg de manager in de Trump Organisation aan wie Cohen een rekening stuurde met de vraag om die te betalen. Dat zou de rekening geweest zijn die leidde tot de betaling van zwijggeld, dat Cohen voordien al had uitgekeerd, onder meer aan de voormalige pornoactrice Stormy Daniels. Die beweert een affaire gehad te hebben met Trump.

Weisselberg zou een andere manager van de Trump Organisation in een mail de opdracht hebben gegeven om de rekening te betalen. Daarin zou ook gestaan hebben om de betaling als 'gerechtskosten' te declareren en in de beschrijving de benaming 'totaalbedrag voor januari en februari 2017' te gebruiken.

Weisselberg geldt als een sleutelfiguur in de financiën van het Trump-imperium. Nadat Trump verkozen werd tot president, gaf hij de controle over zijn zakenimperium in handen van Weisselberg en zijn twee volwassen zonen. Insiders stelden tegenover de nieuwszender CNN dat Weisselberg elke stap uit de zakentransacties van Trump tot in de details kent.