Fillon: 'Met mijn gezin samenwerken was een fout'

François Fillon, de Franse presidentskandidaat van Les Républicains, heeft in een persconferentie gereageerd op de onthullingen van de afgelopen week. Franse media brachten toen naar buiten dat Fillon zijn vrouw en kinderen lonen zou hebben betaald voor jobs die ze niet uitoefenden.

Volgens Fillon waren de salarissen 'volledig gerechtvaardigd' en blijft hij daarom ook kandidaat voor het Franse presidentschap, maar was het deontologisch gezien niet zo verstandig om zijn familie tewerk te stellen. 'De hoogste vorm van politieke moed is je fouten toegeven. Werken met mijn gezin was een fout. Ik bied daarvoor mijn excuses aan aan de Fransen.'

De presidentskandidaat toonde zich ook strijdvaardig. 'Vanavond begint een nieuwe campagne. Ik zal met hernieuwde energie beginnen', klonk het nog. Afgelopen weekend kwam er nog een nieuwe peiling uit, die aangeeft dat Fillon er al in de eerste ronde zou uitliggen.