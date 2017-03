Fillon blijft kandidaat voor Franse presidentsverkiezingen: 'Geen plan B'

De rechtse kandidaat bij de Franse presidentsverkiezingen, François Fillon, ziet 'geen plan B' voor zijn kandidatuur, die hij de 'enige legitieme' noemde tijdens een crisisvergadering van zijn partij.

Volgens hem is het nu tijd dat iedereen 'tot de rede' terugkomt, want 'onze kiezers vergeven niet wie het gif van de verdeeldheid in stand houdt', aldus Fillon in een verklaring.

Fillon maakte 'een einde aan de twijfel' en 'het debat is afgerond', zei Senaatsvoorzitter Gérard Larcher, lid van Les Républicains, tijdens het politieke comité van de partij, volgens verschillende deelnemers.

Fillon is ook bereid tot een vergadering met gewezen president Nicolas Sarkozy en oud-premier Alain Juppé. Die laatste heeft maandagochtend nog gezegd geen kandidaat te willen zijn.

'We hebben te veel tijd verloren aan nodeloze discussies', aldus Fillon. Volgens hem is daarbij vrij spel gegeven aan extreemrechts en aan de kandidaten van het linkse politieke spectrum, 'die zich in de handen wrijven terwijl ze naar onze verdeeldheid kijken'.