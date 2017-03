Fillon bevestigt dat "vriend" hem luxueuze kostuums cadeau deed

De rechtse kandidaat voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk, François Fillon, heeft zondag bevestigd dat "een vriend" hem voor verscheidene duizenden euro's luxueuze pakken schonk. "Een vriend schonk me in februari kostuums. En dan? ", zei Fillon in een gesprek met de krant Les Echos die maandag verschijnt.