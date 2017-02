Filipijnse katholieken komen massaal op straat tegen drugsbeleid Duterte

In de Filipijnse hoofdstad Manilla zijn zaterdagochtend vele duizenden katholieken de straat opgegaan om te protesteren tegen de dodentol van de grootschalige antidrugsoorlog die president Rodrigo Duterte heeft ontketend. De manifestatie is de grootste in zijn soort sinds Duterte zeven maanden geleden aan de macht kwam.

Sinds Duterte een nietsontziende oorlog tegen drugs heeft gelanceerd, zijn al meer dan 6.000 mensen om het leven gekomen. Bijna de helft van de slachtoffers waren verslaafden of vermoedelijke trafikanten die door de politie zijn doodgeschoten, de overige lieten het leven in nog onopgehelderde omstandigheden.

De betogers laken "deze uitbreiding van een cultuur van geweld". "We moeten ons verzetten tegen tegen deze regressieve tendens, die onze menselijkheid niet toont", zo verklaarde de bisschop van Manilla, Broderick Pabillo. Volgens de organisatoren waren er 20.000 betogers, de politie houdt het op 10.000.

Amnesty International beschreef eind januari al een onderzoeksrapport hoe de politie op basis van zwarte lijsten huizen binnenvalt en ongewapende bewoners neerschiet, ook als ze zich over willen geven. In het proces-verbaal wordt vervolgens routinematig genoteerd dat de politie eerst beschoten werd. De agenten manipuleren bewijsmateriaal, rekruteren huurmoordenaars, bestelen de mensen die ze doden en vervalsen officiële processen-verbaal. gedetailleerd. 'Dit is geen oorlog tegen drugs zoals de autoriteiten het noemen, maar een oorlog tegen arme mensen', zei Tirana Hassan van Amnesty toen.

Een groot deel van de bevolking van de overwegend katholieke Filipijnen bestempelt de campagne tegen drugs dan weer als positief. Ook de Kerk hield zich in het begin op de achtergrond, maar sinds eind vorig jaar, naarmate er steeds meer doden vielen, nam de kritiek toe. Duterte is echter niet van zijn stuk te brengen. Hij vindt de Kerk "hypocriet" omdat ze tegen een campagne is die "generaties Filipijnen wil bevrijden van de dreiging van drugs".