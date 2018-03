Filipijnen verlaten het Internationaal Strafhof

'Ik verklaar dat de Filipijnen hun goedkeuring van het Statuut van Rome met onmiddellijke ingang intrekken', zei de president in een verklaring.

Het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof is een internationaal verdrag uit 1998 dat in 2002 resulteerde tot de oprichting van het Internationaal Strafhof. De president zegt dat het ICC gebruikt wordt als een politiek instrument tegen de Filipijnen.

Het gerechtshof van Den Haag startte vorige maand een vooronderzoek, de eerste stap in een onderzoek, naar Duterte's antidrugsbeleid. De internationale gemeenschap maakt zich ernstig zorgen over dat beleid. Uit officiële statistieken blijkt dat sinds zijn verkiezing in 2016 bijna 4.000 vermoedelijke drugshandelaars en -gebruikers gedood werden door de politie.

Mensenrechtenactivisten zeggen dat het werkelijke dodental drie keer hoger ligt. Burundi was in oktober vorig jaar het eerste land om het Internationaal Strafhof te verlaten. Het Oost-Afrikaanse land deed dat omdat het vond dat het gerechtshof enkel tegen Afrikaanse landen optreedt.