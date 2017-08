Filipijnen opgeschrikt door aardbeving

Het epicentrum van de aardbeving situeerde zich ten zuidwesten van de gemeente Nasugbu, in de provincie Batangas, 65 kilometer ten zuiden van Manilla, zo berichtte het Filipijnse Instituut voor Vulkanologie en Seismologie (Phivolcs).

In juni stierven nog twee mensen en raakten honderden anderen gewond bij een aardbeving met een kracht van 6,5 op de schaal van Richter in het oostelijke deel van de Filipijnen. De laatste grote beving in het land had een kracht van 7,1 op de schaal van Richter en doodde in oktober 2013 meer dan 220 mensen.

In juli 1990 kwamen meer dan 2.400 mensen om het leven bij een aardbeving van 7,8 op het noordelijke eiland Luzon. De Filipijnen liggen in de zogenoemde Ring van Vuur (Ring of Fire), een vaak door aardbevingen en vulkaanuitbarstingen getroffen hoefijzervormige zone langs de kusten van de Stille Oceaan.

Het gebied reikt van de westkust van Noord- en Zuid-Amerika over de Noord-Pacifische eilandengroepen van de Aleoeten en de Koerilen naar Japan en verder over de Filipijnen, de oostelijke rand van Indonesië en verschillende eilandstaten in de Zuidzee tot Nieuw-Zeeland en Antarctica.