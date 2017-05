Fernando Alonso ruilt (één dag lang) de Formule 1 voor IndyCar

'Helemaal thuis voel ik me nog niet in de cockpit, dat moet ik toegeven. Maar ik amuseer me geweldig.' De Spaanse wereldkampioen, die al vier jaar geen race meer gewonnen heeft, heeft een weg gevonden om de blues te verdrijven: totaal onverwacht schort hij zijn formule 1-carrière één weekend lang op. Zondag, terwijl het F1-circus zijn tenten opslaat in Monaco, neemt hij deel aan de Indianapolis 500. Die mythische race in Speedway, Indiana, is een van de hoogtepunten van het Amerikaanse sportjaar, samen met de Super Bowl en de NBA-finale. Alonso zal er in een IndyCar stappen, een openwielauto die op een F1-bolide lijkt, maar eigenlijk een heel ander beest is.

