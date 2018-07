Felle kritiek op Trump na ontmoeting Poetin: 'Nieuw dieptepunt geschiedenis'

Senator John McCain noemt de gezamenlijke persconferentie van de bewoner van Het Witte Huis en van het Kremlin 'een van de meest schandelijke daden van een Amerikaanse president sinds mensenheugenis'.

'De persconferentie van vandaag betekent een nieuw dieptepunt in de geschiedenis van het Amerikaans presidentschap', zo staat in een persbericht dat op de website van McCain gepubliceerd werd.

'Niet alleen bleek president Trump niet in staat om in verzet te komen tegen Poetin, hij leek het ook niet te willen', zo staat er. 'De president maakte de bewuste keuze om een tiran te verdedigen tegen gerechtvaardigde vragen over de persvrijheid, en om Poetin een platform te geven om nieuwe propaganda en leugens te verspreiden', aldus nog McCain. 'Geen enkele eerdere president heeft zich zo verlaagd voor een tiran.'

Ook Paul Ryan, de Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft uitgehaald naar zijn partijgenoot.

'De president moet beseffen dat Rusland onze bondgenoot niet is', zegt dan weer Paul Ryan. 'Het lijdt geen twijfel dat Rusland zich gemengd heeft in onze verkiezingen en nog altijd probeert om de democratie hier en de rest van de wereld te ondermijnen', klinkt het nog. 'De VS moeten Rusland verantwoordelijk stellen en een einde maken aan deze gemene aanvallen op de democratie.'

Ryan gaat daarmee in tegen de verklaringen die de Amerikaanse president op de persconferentie in Helsinki aflegde. 'Er was geen collusie. Dit heeft een negatieve impact gehad op de relatie tussen de twee grootste kernmachten in de wereld. Het is belachelijk wat er gebeurt met het onderzoek', deelde Trump toen mee. 'We voerden een briljante campagne en dat is waarom ik president ben.'

Ook vanuit het Democratische kamp komt er uiteraard kritiek. Chuck Schumer, de oppositieleider in de Senaat, noemde de ontmoeting tussen beide leiders op Twitter 'beschamend'. 'In de geschiedenis van ons land, hebben de Amerikanen nooit meegemaakt dat een president een tegenstander van de VS steunt zoals Trump nu Poetin steunt', zegt hij.

'Om als president van de VS de zijde van president Poetin te kiezen, tegen de Amerikaanse wetshandhavers, defensiemedewerkers en inlichtingendiensten in, is roekeloos, gevaarlijk en zwak. De president plaatst zichzelf boven ons land.'