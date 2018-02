FBI werd in september al getipt over mogelijke schietpartij door schutter Parkland

De Amerikaanse federale recherche FBI werd in september getipt omtrent een mogelijke schietpartij in een school. Dat heeft nieuwszender CNN gemeld.

Een 36-jarige vlogger op YouTube zag, naar hij aan CNN vertelde, een alarmerend commentaar op een video die hij had gepost. Die luidde 'Ik zal een professionele schoolschutter zijn', schreef iemand met de naam Nikolas Cruz. Dat is ook de naam van de tiener die woensdag in een middelbare school in Parkland zeventien mensen heeft doodgeschoten.

De vlogger tipte de FBI en die hoorde hem daarop uit.

Maar de recherche kon niet verder de identiteit achterhalen van de man die de commentaar had gepost, zei de voor Miami bevoegde speciale agent van de FBI, Robert Lasky.