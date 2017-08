FBI voerde huiszoeking uit bij Trumps gewezen campagneleider

Dat schrijft de Washington Post woensdag.

FBI-agenten vielen voor het ochtendgloren van 26 juli de woning van Manafort in Virginia binnen, een dag nadat hij door de veiligheidscommissie van de Senaat in vertrouwen was gehoord, en namen documenten en ander materiaal in beslag. Dat hebben bronnen dichtbij het onderzoek aan de krant verteld.

Manafort, een lobbyist uit Washington die van juni tot augustus 2016 aan het hoofd stond van Trumps presidentiële campagne, werd door de Senate Intelligence Committee ondervraagd over zijn schimmige contacten met Rusland en had documenten overhandigd aan de onderzoekers.

Hij werd door Trump als campagneleider ontslagen nadat er beschuldigingen tegen hem werden geuit dat hij grote sommen geld zou hebben ontvangen van de vroegere pro-Russische regering in Oekraïne. Hij vormt nu een sleutelfiguur in het onderzoek van Justitie naar Russische inmenging in de verkiezing.

Manafort nam in juni 2016 deel aan een bijeenkomst met de zoon van de president, Donald Trump Jr, en schoonzoon Jared Kushner met een Russsische advocaat in een ogenschijnlijke poging om compromitterende informatie te krijgen over presidentskandidate Hillary Clinton.