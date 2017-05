FBI-vertaler trouwde met IS-terrorist

Daniela Greene werkte sinds 2011 als vertaler/taalkundige voor de FBI en had een hoge status, waardoor ze veel geheime informatie onder ogen kreeg. Begin 2014 belandde er een dossier op haar bureau over een aantal individuen die verbonden waren aan IS. Een van hen was Denis Cuspert, een voormalige gangsta rapper uit Duitsland, die een paar jaar terug bekeerde tot de islam en radicaliseerde. Sinds 2013 zou hij in Syrie zijn. Hij is te zien in een aantal IS-propagandavideo's. In een daarvan houdt hij een afgehakt hoofd vast.

Er is veel onduidelijk over waarom Greene besloot naar Syrie af te reizen, maar ze bleef er niet lang. Op 11 juni 2014 vulde ze een formulier in dat ze naar het buitenland ging reizen. Dat is verplicht voor FBI-werknemers. Ze gaf aan haar ouders in Duitsland op te willen zoeken. In plaats daarvan stapte ze op 23 juni 2014 op het vliegtuig naar Istanboel, waar ze verder reiste naar de grensplaats Gaziantep en toen de Syrische grens overstak. Daar trouwde ze met Cuspert. Ze heeft hem gewaarschuwd dat hij in de gaten gehouden werd door de FBI.

Al na enkele weken bleek ze spijt te krijgen, blijkt uit emails die CNN heeft ingezien. Na vijf weken wist ze te vluchten en keerde ze terug naar de VS. Op 8 augustus 2014 werd ze opgepakt door de Amerikaanse autoriteiten. Ze heeft volledig meegewerkt aan het onderzoek en kreeg twee jaar celstraf opgelegd. Dat is minder dan andere veroordeelden die naar Syrie reisden of wilden afreizen, en volgens CNN wordt er gespeculeerd dat Greene, vanwege haar FBI-werkzaamheden, voorrang zou krijgen.

Greene is inmiddels weer vrij en werkt in een hotel.