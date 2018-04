FBI valt binnen bij persoonlijke advocaat Trump

Daarnaast legden ze ook de hand op persoonlijk e-mailverkeer tussen Trump en zijn advocaat. Dat meldden Amerikaanse media en het nieuws is bevestigd door Cohens advocaat.

Volgens Cohen verkregen de FBI-agenten het huiszoekingsbevel op basis van informatie van speciaal aanklager Robert Mueller, die het onderzoek naar Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2018 leidt.

De inval is volgens de New York Times niet direct gelinkt aan Muellers onderzoek, maar komt er op basis van informatie waar de speciale aanklager in de loop van zijn opsporingswerk op gestoten is.

Bij monde van zijn advocaat Stephen Ryan, bevestigt Cohen de 'compleet ongepaste en onnodige' huiszoeking. Trumps persoonlijke advocaat kwam in beeld bij het onderzoek naar Russische inmenging, maar is ook betrokken bij de zaak van pornoactrice Stephanie Clifford, alias Stormy Daniels, met wie Trump seks zou hebben gehad.

Vlak voor de verkiezingen in 2016 werd Clifford naar eigen zeggen benaderd door Cohen, die haar 130.000 aanbood in ruil voor haar stilzwijgen. Ze zegt nu zelf dat die overeenkomst niet rechtsgeldig is, onder meer omdat Trump die zelf niet heeft ondertekend.

Cohen beweert dat het geld van hem persoonlijk komt en zonder medeweten van Trump werd betaald. Hij eist 20 miljoen dollar van Clifford voor het verbreken van de overeenkomst.

Informatie over de betalingen aan Clifford was volgens een bron binnen de FBI niet het enige doel van de huizoeking, aldus de New York Times. De speurders namen ook belastingdocumenten, bedrijfsgegevens en e-mails in beslag. Daaronder ook persoonlijke communicatie tussen Trump en Cohen.