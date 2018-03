FBI-kopstuk Andrew McCabe ontslagen: 'Men probeert Ruslandonderzoek te ondermijnen'

Andrew McCabe, die zowel in het onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton als dat naar de Ruslandconnecties van Donald Trump actief is geweest, was al vele maanden een doorn in het oog van de huidige president, die in tweets het ontslag van McCabe had geëist.

In een mededeling liet Justitieminister Jeff Sessions weten dat hij het advies van de Inspecteur-Generaal en van de disciplinaire dienst van zijn departement had gevolgd.

Het ontslag wordt meteen van kracht, waardoor McCabe een groot deel van zijn pensioen dreigt mis te lopen. Op zondag, goed 26 uur na de bekendmaking van zijn ontslag, zou hij volledig pensioengerechtigd zijn geworden.

De Inspecteur-Generaal had een rapport over McCabe geschreven, dat nog niet openbaar is gemaakt, maar waarin de gewezen onderdirecteur wordt verweten dat hij zonder toestemming contacten had met de pers (waarbij hij zou gelekt hebben over Hillary Clinton), en dat hij niet eerlijk is geweest tijdens meerdere ondervragingen, onder meer ondervragingen onder ede.

'Dat ik oneerlijk was, is gewoon fout'

McCabe, die zich donderdag gedurende vier uur tegen de aantijgingen had verweerd, reageerde verbolgen op zijn ontslag, eerst via zijn advocaat en vervolgens in een eigen mededeling en contacten met The New York Times.

Zijn advocaat stelde dat de tweets van de president en een mededeling van diens woordvoerder Sarah Huckabee Sanders bedoeld waren om de minister van Justitie onder druk te zetten. Dat had geleid tot een ongebruikelijk snelle procedure.

In gesprek met The New York Times zegde McCabe dat zijn ontslag past in 'een poging om een getuige te discrediteren' en om 'het Ruslandonderzoek te ondermijnen'. 'Het idee dat ik oneerlijk was is gewoon fout'.

McCabe was een getuige toen FBI-baas James Comey door Donald Trump werd ontslagen. Hij kon aan het Ruslandonderzoek stellingen van Comey, over onbetamelijke druk van de president Trump om het onderzoek naar toenmalig veiligheidsadviseur Michael Flynn, tenminste uit de tweede hand. Hij had ook Trump tegengesproken toen die beweerde dat Comey niet geliefd was in de FBI.

Trump: 'Een grote dag'

Dat hij nu officieel door de FBI wordt ontslagen omdat hij onbetrouwbare getuigenissen aflegde, maakt hem veel minder waardevol voor het Ruslandonderzoek van speciaal procureur Robert Mueller.

Donald Trump reageerde verheugd op het ontslag.

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI - A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 17, 2018

'Een grote dag voor de hardwerkend mannen en vrouwen van de FBI', tweette hij: 'een grote dag voor Democratie. Schijnheilige James Comey was zijn baas en deed McCabe lijken op een koorknaap. Hij wist alles over de leugens en de corruptie op de hoogste niveaus van de FBI'.