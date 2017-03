FBI kijkt naar insiders voor grootschalig lek met CIA-data

De Amerikaanse federale politie FBI denkt dat een insider de bron was achter het ongeziene lek van documenten over hackings-instrumenten van de inlichtingendienst CIA. De FBI zal iedereen ondervragen die toegang had tot de informatie, schrijft de krant The New York Times. Volgens bronnen bij de onderzoekers kan het gaan om minstens enkele honderden tot mogelijk zelfs meer dan duizend mensen.

Vooralsnog worden noch externe medewerkers, noch directe medewerkers van de CIA uitgesloten als mogelijke bron. Het lek zou volgens de onderzoekers weliswaar niet toe te schrijven zijn aan een vijandelijke natie.

Volgens een functionaris uit de inlichtingengemeenschap kan de informatie - waarbij het vooral om technische documenten lijkt te gaan - afkomstig zijn van een server buiten de CIA, die beheerd wordt door een onderaannemer. Weliswaar sluit die functionaris, net als een gewezen hooggeplaatste inlichtingenfunctionaris, niet uit dat het om een CIA-medewerker gaat.

De Amerikaanse regering wil de echtheid van de documenten voorlopig niet bevestigen of ontkennen. Volgens experten is het materiaal wel geloofwaardig. De woordvoerder van het Witte Huis, Sean Spicer, zei woensdag dat dergelijke onthullingen 'ons land, onze veiligheid en ons welzijn' ondergraven. De Amerikaanse president Donald Trump zit donderdag nog samen met Mike Pompeo, directeur van de CIA, en John Kelly, minister van Binnenlandse Veiligheid.

Het klokkenluidersplatform WikiLeaks heeft eerdere deze week duizenden documenten online geplaatst die van de CIA zouden komen. Het materiaal dat onder de titel 'Vault 7' openbaar is gemaakt, biedt een blik op de vermoedelijke cyberspionage-praktijken van de CIA. Bovendien worden in de documenten zwakke plekken van smartphones, computers en andere elektronische toestellen zoals televisies beschreven en instrumenten voor hackers voorgesteld.