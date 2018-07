Farmareus Johnson & Johnson veroordeeld tot 4,7 miljard dollar schadevergoeding voor talkpoeder

Dat heeft een jury in St. Louis, in de staat Missouri, bepaald.

In het talkpoeder zou asbest hebben gezeten. De advocaten van de vrouwen en hun families voerden aan dat het bedrijf daarvan op de hoogte was en heeft nagelaten om consumenten te waarschuwen voor de risico's.

Johnson & Johnson ontkent dat en zegt dat verscheidene studies al hebben uitgewezen dat zijn producten geen kanker veroorzaken. Het bedrijf is van mening dat het om een 'fundamenteel oneerlijk proces' gaat en kondigde al aan het jurybesluit te zullen aanvechten.

BBC World News meldt dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) een studie van een reeks talkstalen, waaronder van J&J, van 2009 tot 2010 beval en dat daarbij geen asbest werd aangetroffen. Volgens de advocaten van de aanklagers werden daarbij gebrekkige onderzoeksmethoden gebruikt.

In totaal zijn er zo'n 9.000 rechtszaken aangespannen over het talkpoeder. Het bedrag van 4,7 miljard dollar is de hoogste schadevergoeding die Johnson & Johnson tot dusver moet betalen. Van het bedrag is 550 miljoen dollar bedoeld als schadecompensatie en 4,14 miljard als bestraffing.