Farc-rebellen hebben al 14.000 wapens geïnventariseerd bij VN

"Er is al een inventaris van 14.000 wapens van de Farc die binnenkort zullen worden ingeleverd bij de VN-missie in Colombia om een stabiele vrede te garanderen", aldus president Juan Manuel Santos op Twitter. Het arsenaal bevat bijna 11.000 geweren, meldt minister van Defensie Luis Carlos Villegas.

De nog ongeveer 7.000 leden van de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia bevinden zich sinds een maand in de 26 verzamelpunten verspreid over het land. Dat is een van de gevolgen van het vredesakkoord tussen de rebellen en de regering, net als het inleveren van de wapens door de Farc. Dat proces ging begin maar van start en zal ten laatste eind mei zijn afgerond. Daarna zullen de guerilleros terugkeren naar het burgerleven.

De missie van de Verenigde Naties in Colombia liet nog in een persbericht weten dat het totale aantal wapens dat de Farc in hun bezit hebben pas duidelijk zal zijn "wanneer het registratie- en identificatieproces dat aan de gang is afgelopen zal zijn".

De Farc, de oudste en grootste guerillabeweging in het land die in 1964 het levenslicht zag tijdens een landbouwconflict, hebben in november een vredesakkoord gesloten met Bogota, dat een einde moet maken aan het oudste gewapende conflict in Latijns-Amerika. Daarbij kwamen minstens 260.000 mensen om het leven, verdwenen 60.000 mensen en raakten 6,9 miljoen mensen ontheemd.