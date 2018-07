FARC-leider Rodrigo Londono Echeverri: 'Het enige wapen dat we nog zullen gebruiken, is het woord'

Op zijn hoofd stond een prijs van 5 miljoen dollar. Rodrigo Londono Echeverri, beter bekend als Timochenko, was tot 2016 een van de meest gezochte personen ter wereld. Zowel de Colombiaanse inlichtingendiensten als de FBI en de CIA zochten jarenlang naar een spoor dat hen tot bij hem kon leiden. Londono had na het overlijden van Alfonso Cano in 2011 het leiderschap van de FARC op zich genomen. Een jaar later gingen de geheime onderhandelingen tussen de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en de Colombiaanse overheid van start. Niemand geloofde dat de guerrillabeweging echt de gewapende strijd zou opgeven, maar Rodrigo Londono wist vriend en vijand te verrassen: in 2016 ondertekende hij samen met president Juan Manuel Santos een historisch vredesakkoord in Cartagena. Dat wordt gesteund door de VS, Europa en de Verenigde Naties die er een 'hoopvol signaal voor Latijns-Amerika en de rest van de wereld' in zagen.

