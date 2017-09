FAO: 'Wereld verliest strijd tegen honger'

Internationaal gezien was Latijns-Amerika lange tijd een voortrekker in de strijd tegen honger. Sinds 1990 haalde het via overheidsprogramma's 26 miljoen mensen uit de voedselonzekerheid.

Maar de regio is de strijd tegen honger en overgewicht aan verliezen, zei Julio Berdergué, Latijns-Amerikaans vertegenwoordiger van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de VN, in San Salvador.

Geen vooruitgang

"De laatste vijf jaar boeken we geen vooruitgang meer", zei Berdergué. "Het spijt mij dat ik moet aankondigen dat de cijfers die de FAO volgende week (deze week, IPS) publiceert, zullen bevestigen dat de planeet, en ook onze regio, voor het eerst in een generatie achteruitgaat in de strijd tegen de honger."

In 24 landen in de regio kampt ook minstens een vijfde van de bevolking met obesitas. Chili, Mexico en de Bahama's zitten boven de 30 procent.

Volgens de FAO brengt obesitas de ontwikkelingskansen van bijna vier miljoen kinderen in de regio in het gedrang.

Totaal nieuw voedselmodel

Berdergué deed zijn aankondiging tijdens een regionaal forum over duurzame voedselsystemen dat de voorbije dagen in San Salvador plaatsvond. De deelnemers aan het forum, een initiatief van de FAO en de PAHO, de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, kwamen tot de conclusie dat alleen een totaal nieuw voedselmodel de gezondheidsproblemen als gevolg van slechte voeding kan verminderen.

In Latijns-Amerika en de Caraïben lijden al 640 miljoen mensen aan ziektes die verband houden met slechte voeding.

In 2012 stierven in de regio 38 miljoen mensen door niet-overdraagbare ziekten. De helft was jonger dan zeventig, "mensen die niet hadden mogen sterven", zegt Carlos Garzón, de PAHO-vertegenwoordiger in El Salvador. "Een groot deel van die ziekten, zoals diabetes en hoge bloeddruk, houden verband met overgewicht en obesitas, en daardoor met voeding."

"Het is een uitdaging voor de hele samenleving. De verstedelijking, het sedentaire leven, de veranderende eetgewoonten, ultraprocessed fastfood: ze vormen een bedreiging", zegt Garzón.