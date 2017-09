Familie terreurverdachte Londen zou in Nederlandse Noord-Brabant wonen

De 21-jarige Yahyah Farroukh zou afgelopen juni, tijdens het Suikerfeest, zijn familie nog hebben bezocht in Noord-Brabant. Dat schrijft RTL Nieuws op basis van tweets van Jenan Moussa, Midden-Oostenjournalist. De familieleden zijn van Syrische afkomst, schrijft ze, en verblijven in Nederland als asielzoeker.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) laat RTL Nieuws weten op de hoogte te zijn van het verhaal. 'We kennen de berichten.'

Omdat het onderzoek in Groot-Brittannië nog 'volop' in gang is, wil de dienst op dit moment niet verder ingaan op de zaak.