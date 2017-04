Factchecker: 'Zestig procent van de Europese burgers wil een Europees leger'

'Als de Frans-Duitse as hersteld wordt, zal 2017 het jaar van de kentering zijn voor Europa.' Belgisch oud-premier Guy Verhofstadt (Open VLD) toont zich optimistisch in De Tijd. Verhofstadt is als onderhandelaar van het Europees Parlement nauw betrokken bij de brexitgesprekken met het Verenigd Koninkrijk, maar de fractieleider van de Europese liberalen (ALDE) geeft in het interview ook zijn kijk op de toekomst van de Europese Unie. Die stemt hem positief: hij stelt vast dat het draagvlak groeit om een slagvaardiger Unie te maken. 'De bevolking wil dat Europa meer doet in de strijd tegen de terreur. Zestig procent van de Europeanen wil een Europees leger. ...