Factchecker: 'De EU geeft aan grens- en kustwacht 250 miljoen euro, terwijl de Amerikaanse 32 miljard kost'

'De grens- en kustwacht laten werken: dat kan nu meteen', betoogde fractieleider Guy Verhofstadt van de Europese liberalen (ALDE) onlangs in een groot interview in De Standaard. 'Als we poen bovenhalen', zei hij. 'We geven ze nu een schamele 250 miljoen euro, waarmee we de indruk wekken dat ze onze grenzen controleren. De Amerikaanse kustwacht kost 32 miljard euro!'

