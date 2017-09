Facebook verkocht voor 100.000 dollar aan advertenties aan pro-Kremlin internettrolls

Facebook heeft tijdens de Amerikaanse verkiezingen van vorig jaar voor 100.000 dollar aan politieke advertenties verkocht aan een schimmig Russisch bedrijf dat zich op het Amerikaanse kiespubliek richtte.

Vertegenwoordigers van de sociaalnetwerksite hebben tegenover onderzoekers van het Amerikaanse Congres verklaard dat ze de aankoop van advertenties getraceerd hebben naar een collectief van zogenaamde 'internettrolls' met een voorgeschiedenis in het verspreiden van Kremlinpropaganda. Dat meldt de Washington Post op woensdag.

Een deel van de advertenties, die al in 2015 in de ether gingen, vernoemden expliciet de toenmalige presidentskandidaten Donald Trump en Hillary Clinton. Andere advertenties gingen over hete hangijzers zoals wapenwetgeving en immigratie.

Onderzoekscommissies van het Amerikaanse Congres onderzoeken nog steeds de Russische bemoeienis in de Amerikaanse stembusslag van 2016. Ook speciale aanklager Robert Mueller onderzoekt de Russiche inmenging, met inbegrip van mogelijke samenwerking tussen campagnevertegenwoordigers van Donald Trump en Rusland.

De Amerikaanse inlichtingendiensten bereikten in januari al de conclusie dat Rusland een aanzienlijke beïnvloedingsoperatie had opgezet tijdens de presidentsverkiezingen, door onder meer trolls op sociale media 'fake news' te laten verspreiden met het doel de publieke opinie te manipuleren.