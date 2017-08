Extreemrechts protest zet kwaad bloed in Barcelona

Sommige extreemrechtse demonstranten zwaaiden met vlaggen die geassocieerd worden met blank suprematisme en droegen vaandels met teksten als 'Verdedig Europa' en 'Stop de islamisering van Europa'. De aanslagen van donderdag in Catalonië zijn opgeëist door de jihadistische beweging Islamitische Staat (IS), en een aantal van de daders was afkomstig uit Marokko.

Op het plein Placa Catalunya, waar donderdag de bestelwagen op de menigte inreed, kwam het tot een botsing met een massa passanten en tegendemonstranten, die slogans scandeerden als 'Geen fascisten in onze wijk' en 'Jullie komen hier niet voorbij'. Laatstgenoemde slogan, 'no paseran', verwijst naar de Republikeinen tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939). Anderen hielden het bij vlaggen in de regenboogkleuren. Uiteindelijk kwam de politie tussen.