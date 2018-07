Explosief geworpen naar huis van gewezen Sinn Féin-leider Gerry Adams

Er is met een explosief gegooid naar het huis van Gerry Adams, de gewezen leider van de Iers-republikeinse partij Sinn Féin, vrijdagavond in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Dat zegt Sinn Féin in een persbericht, waaruit het Britse nieuwsagentschap Press Association (PA) citeert.