Explosie op vuurwerkmarkt in Mexico: minstens 29 doden

Dat meldt de Mexicaanse politie. Gouverneur Eruviel Avila Villegas preciseerde dat 26 mensen ter plekke zijn omgekomen en drie zwaargewonden in het ziekenhuis overleden zijn.

De explosies gebeurden niet ver van Mexico-stad, in Tultepec, een plaats die bekend staat voor zijn vuurwerkmarkt.

Op beelden van het incident die via Twitter verspreid werden was een grote rookwolk, vlammen en vuurwerk te zien. De brandweer probeerde vergeefs het vuur onder controle te houden, verklaarde Luis Felipe Puente, het hoofd van de civiele bescherming. Volgens de krant Excelsior evacueerden soldaten de gebouwen in de omgeving van de markt.

Eerdere branden

De brandweerlui slaagden er na drie uur in om het vuur onder controle te krijgen. Veel woningen en voertuigen in de buurt raakten echter zwaar beschadigd.

De vuurwerkmarkt lokt traditioneel een massa bezoekers in de periode voor kerstmis

In 2005 werd dezelfde markt al eens volledig verwoest door een brand die ook naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt werd door de explosie van vuurwerk. Een jaar later werden bij een andere brand meer dan 200 standjes verwoest.

(Belga/RR)