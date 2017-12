Explosie in supermarkt in Sint-Petersburg: tien gewonden

Bij een explosie in een supermarkt in de Russische metropool Sint-Petersburg zijn tien gewonden gevallen, melden Russische media. Negen van hen werden opgenomen in het ziekenhuis, één is er naar verluidt erg aan toe. Meer dan 50 mensen werden geëvacueerd.

De omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk. De ontploffing gebeurde in een kluis in de Perekrestok-supermarkt aan de Kondratjevlaan. Volgens Russia Today werd ze veroorzaakt door een zelfgemaakte bom met een kracht gelijk aan 200 gr TNT. Na de ontploffing brak geen brand uit.

Er is een onderzoek gestart wegens 'poging tot moord', maar de speurders zeggen dat voorlopig geen enkele piste uitgesloten wordt.

Op het moment van de ontploffing waren er duizenden mensen in het gebouw waarin de supermarkt gevestigd is.