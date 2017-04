Explosie bij luchthaven van Damascus

Dat meldt het in Londen gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. De oorzaak van de explosie is nog niet gekend.

"De explosie was enorm en kon gehoord worden tot in Damascus", aldus directeur van het Observatorium Rami Abdel Rahman. Er waren zwarte rookwolken te zien. Volgens al-Jazeera werd de explosie in de buurt de internationale luchthaven van Damascus gevolgd door een brand, terwijl andere media spreken van meerdere explosies.

Volgens de Israëlische krant Haaretz zouden Arabische media melden dat Israël achter de explosie of explosies zou zitten, maar dat werd nog niet bevestigd.

Bronnen binnen de oppositie verklaren dan weer dat het doelwit van de mogelijke aanval een door Iran gesteunde militaire basis is, waar wapens en munitie zijn opgeslagen. Er zijn nog geen berichten over gewonden, aldus de krant nog.