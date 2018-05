Exitpoll: Ierland legaliseert abortus, 68 procent stemt 'ja' in referendum

Slechts 32 procent van de Ieren stemde tijdens het referendum om de grondwet ongewijzigd te houden, meldt de Irish Times vrijdagavond op basis van een eigen exitpoll. De peiling werd uitgevoerd door het marktonderzoekbureau Ipsos MRBI onder ruim 4.500 stemmers.

De foutmarge van de peiling wordt geschat op 1,5 procent, dus het lijkt zeker te zijn dat Ierland abortus legaliseert. De officiële uitslag van de volksraadpleging wordt naar verwachting zaterdagmiddag bekendgemaakt.

Het is nog niet bekend hoeveel Ieren naar de stembussen zijn gekomen, maar de opkomst lijkt hoger te zijn geweest dan tijdens een referendum over het homohuwelijk in 2015, toen 61 procent van de Ieren stemde. Volgens de exitpoll van de Irish Times stemde 70 procent van de vrouwen voor het legaliseren van abortus, tegen 65 procent van de mannen. Met name jonge Ieren waren voor de grondwetswijziging. Alleen kiezers van meer dan 65 jaar oud stemden tegen.

Volgens de exitpoll stemden in de hoofdstad Dublin met 77 procent de meeste Ieren voor de schrapping van het abortusverbod. Er waren dan ook algemeen gezien meer ja-stemmers in steden (71 procent) dan in rurale gebieden (60 procent). Toch ligt ook daar het aandeel hoog. Verwacht werd dat neekamp meer succes zou kennen op het platteland.

De stembusgang zal tot gevolg hebben dat abortus in de eerste twaalf weken van de zwangerschap legaal wordt. De overheid belooft zulke wetgeving voor het eind van het jaar gereed te hebben. In Ierland was abortus al sinds de negentiende eeuw verboden. In 1983 werd met een eerder referendum nog een clausule toegevoegd aan de grondwet om dat verbod te verstevigen.

Sinds de omstreden dood van Savita Halappanavar in 2012, die in een ziekenhuis in Galway overleed aan een bloedvergiftiging na een miskraam, is abortus wel al toegelaten als het leven van de moeder in gevaar is.