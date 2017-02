Ex-voorzitter Europees Parlement Martin Schulz: 'Ik ben geen populist'

Dat hadden de sociaaldemocraten vast zelf niet verwacht: nauwelijks enkele weken nadat Martin Schulz door de SPD werd aangewezen als kandidaat-bondskanselier bij de verkiezingen in september, steekt zijn partij de CDU van Angela Merkel in de peilingen voorbij. Hoe wil de voormalige voorzitter van het Europees Parlement het verschil maken? Was hij het, bijvoorbeeld, eens met de vluchtelingenpolitiek van Merkel?

...