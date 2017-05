Ex-veiligheidsadviseur Flynn weigert Senaat documenten te overhandigen

De Amerikaanse Senaatscommissie Inlichtingen had eerder voormalig nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn gedagvaard om documenten die mogelijk een licht kunnen schijnen op zijn zakenrelaties in Rusland. De commissie onderzoekt de vermeende Russische inmenging bij de verkiezingen, waarbij ook de rol van Flynn onderzocht wordt.

Flynn beroept zich op het Vijfde amendement op de Amerikaanse grondwet dat iemand het recht geeft zichzelf niet in beschuldiging te stellen.

Ook op maandag berichtten Amerikaanse media dat Flynn gelogen zou hebben tegen het Amerikaanse ministerie van Defensie over inkomen vanuit Rusland en contacten met Russen. Die zou hij geminimaliseerd hebben in een onderzoek voorafgaand aan het bekomen van een veiligheidsmachtiging, die toegang geeft tot geheime informatie. Dat blijkt uit een brief van Democraat Elijah Cummings, lid van de toezichtscommissie van het Huis.

Volgens de brief zou Flynn in februari 2016 aan onderzoekers gezegd hebben dat hij geen geld had ontvangen van buitenlandse bedrijven, terwijl hij twee maand eerder van Russische televisiezender Russia Today 45.000 dollar zou hebben ontvangen voor een toespraak op een evenement in Moskou.

Flynn is tot nu toe de enige uit de omgeving van Trump die door de Senaat is gedagvaard. De commissie voor de Inlichtingen sommeerde de ontslagen veiligheidsadsviseur op 10 mei naar zijn persoonlijke documenten nadat hij op 28 april had geweigerd mee te werken aan een oorspronkelijk verzoek van 28 april.

Op het opzettelijk misleiden van federale onderzoekers staat in de VS een gevangenisstraf van vijf jaar.