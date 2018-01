Ex-president Lula, na strafverzwaring: 'Ik wil toch meedoen aan verkiezingen'

Luiz Inacio Lula da Silva - Braziliaans president van 2003 tot 2010 - werd in juli 2017 veroordeeld door de rechtbank in het Zuid-Braziliaanse Curitiba omdat hij het bouwconcern OAS een renovatie ter waarde van 3,7 miljoen real (ongeveer 1 miljoen euro) gratis liet uitvoeren in zijn appartement in de kuststad Guarujá. Als wederdienst zorgde hij ervoor dat het parastatale olieconcern Petrobras enkele contracten afsloot met het bedrijf.

De oud-president ontkent de beschuldigingen en ging in beroep, maar de rechtbank in Porte Alegre bevestigde de uitspraak en legde zelfs een zwaardere straf op. Volgens rechter Joao Gebran Neto werd die beslissing genomen omdat de schuld van Lula - die niet aanwezig was tijdens de zitting - volgens hem buiten kijf staat en de rechtbank het belang van zijn functie als verzwarende omstandigheid ziet.

'Ik wil toch kandidaat zijn'

Door de veroordeling kan Lula niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen in 2018, waarin hij nochtans de favoriet is. Volgens peilingen heeft hij de steun van 36 procent van het volk, bijna het dubbele van de eerstvolgende kandidaat, de rechtse Jair Bolsonaro. Lula zou wel nog verschillende mogelijkheden hebben om hoger beroep aan te tekenen. De zeventiger zal zich dan ook ongetwijfeld niet neerleggen bij de uitspraak, die in principe een deelname aan de komende presidentsverkiezingen onmogelijk maakt.

'Ik wil kandidaat zijn voor het presidentschap', liet hij zijn aanhangers na de bevestiging in beroep weten. 'Lula zit op de beklaagdenbank, maar het is het Braziliaanse volk dat veroordeeld is. Mandela zat in de gevangenis, maar hij is vrijgekomen om president van Zuid-Afrika te worden', aldus het voormalige staatshoofd met een gewaagde vergelijking met de Nobelprijswinnaar.

Woensdag waren voor het gerechtsgebouw tienduizenden aanhangers van Lula bijeengekomen. Ze scandeerden slogans als 'Een verkiezing zonder Lula is fraude!'. Ook op andere plaatsen in het land waren protesten, zowel voor als tegen Lula. Volgens de krant O Globo kwamen in 23 van de 26 staten mensen op straat.