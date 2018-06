Ex-medewerkers Cambridge Anatalytica werken aan herverkiezing Donald Trump

Dit hebben Amerikaanse media op gezag van persbureau Associated Press (AP) gemeld. Cambridge Analytica speelt een sleutelrol in het Facebook-privacyschandaal waarbij data van 87 miljoen gebruikers van de sociale netwerksite zijn misbruikt.

Het gaat om het bedrijf Data Propria dat op zijn minst vier vroegere medewerkers, ook toplieden, van Cambridge Analytica omvat. De firma is net als de over de kop gegane voorganger gespecialiseerd in het proberen sturen van kiezers- en consumentengedrag.

De campagneleider voor de herverkiezing van Trump, Brad Parscale, heeft trouwens een vroegere analist van Cambridge Analytica, Matt Oczkowski, geholpen om Data Propria op te richten. Oczkowski was hoofd van het datateam van Cambridge Analytica dat werkte aan de succesvol uitgedraaide verkiezingscampagne van de Republikein in 2016. Reeds toen werd er aan 2020 gedacht.

Parscale zelf is een vroegere data-analist van Trump. Zowel Parscale als Oczkowski zeiden aan AP dat Data Propria generlei werk aan de herverkiezing van Trump heeft gepland. Wel bevestigden ze dat Parscale het bedrijf heeft geholpen voor het verwerven van een contract met de Republikeinse partijleiding (RNC) in verband met opiniepeilingswerk voor de nakende Congresverkiezingen.