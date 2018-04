Ex-FBI-baas James Comey: 'Trump is moreel ongeschikt om president te zijn'

'Ik geloof niet dat hij mentaal incompetent is of zich in een vroeg stadium van dementie bevindt', aldus James Comey in zijn slotbeschouwing, volgens een uitgeschreven versie van het interview die The New York Times wist te bemachtigen. Donald Trump 'komt op mij over als een persoon die bovengemiddeld intelligent is, die gesprekken volgt en weet wat er gaande is. Ik denk niet dat hij medisch ongeschikt is om president te zijn. Ik denk dat hij moreel ongeschikt is om president te zijn'.

