Ex-campagneleider Trump voor de rechter: waarover gaat het?

Het gaat om het eerste van twee rechtszaken waarin Manafort zich moet verantwoorden. Sinds dinsdag, en de komende drie weken, staat hij in Alexandria, Virginia terecht voor fiscale en bankfraude en samenzwering. In die staat heeft Manafort een woning en werden door de aanklagers 18 klachten ingediend. In september moet Manafort, om dezelfde reden, in Washington D.C. voor de rechter komen voor onder andere geld witwassen.

In totaal gaat het om 32 aanklachten, waarop alles samen maximaal 305 jaar gevangenisstraf staan.

Manafort (69) zit sinds midden juni al in de cel, nadat de federale rechter in Washington zijn huisarrest ophief omdat hij volgens de aanklagers heeft geprobeerd om twee getuigen te beïnvloeden.

Oekraïne

Manafort wordt er onder meer van beschuldigd dat hij meer dan 30 miljoen dollar aan inkomsten als politiek consultant in het buitenland heeft verduisterd. Het gaat onder meer om vergoedingen die hij sinds 2006 kreeg van de Oekraïense regering en Oekraïense oligarchen om te lobbyen voor de voormalige pro-Russische president Viktor Janoekovitsj.

Na de vlucht van Janoekovitsj naar Rusland tijdens de revolutie in 2014, richtte Manafort zich tot bankfraude om zijn levensstijl op peil te houden, voeren de aanklagers aan volgens The New York Times. Onder de getuigen die worden opgeroepen, zijn verkopers van luxetapijten en vastgoedmakelaars, meldt The Guardian.

Campagneleider

Manafort leidde tussen juni en augustus 2016 de presidentiële verkiezingscampagne van Trump.

Het was na de publicatie van documenten waaruit moest blijken dat hij in totaal meer dan 10 miljoen dollar had ontvangen van de als pro-Russisch beschouwde Partij van de Regio's in Oekraïne, dat hij onder vuur kwam te liggen en uiteindelijk moest opstappen.

Rusland-onderzoek

Het proces tegen Manafort is het eerste dat voortkomt uit het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller over Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Hoewel de aanklachten dus niet over de kern van het Rusland-onderzoek van Mueller gaan, zal dit proces er wellicht toch zijn invloed op hebben. Als Manafort veroordeeld wordt, zo merkt The New York Times op, zullen Trump en zijn aanhangers het onderzoek van Mueller niet meer kunnen bestempelen als een heksenjacht. In het andere geval, kan de druk op Mueller om zijn onderzoek af te ronden toenemen.

Trump zelf heeft vandaag alleszins niet rechtstreeks over het proces getweet. Wel schreef hij in een tweet 'dat collusie geen misdaad is, maar dat maakt niet uit want er is geen collusie geweest'.

Collusion is not a crime, but that doesn’t matter because there was No Collusion (except by Crooked Hillary and the Democrats)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2018

Nadat Manafort midden juni naar de gevangenis werd gestuurd, twitterde Trump: 'Wow, wat een strenge straf voor Paul Manafort, die Ronald Reagan, Bob Dole en veel andere toppolitici en campagnes heeft vertegenwoordigd.'