Ex-advocaat Trump pleit schuldig aan overtreden wet campagnefinanciering

De man die jarenlang advocaat was van Amerikaanse president Donald Trump, Michael Cohen, heeft voor een rechtbank in New York toegegeven dat hij overtredingen heeft begaan op de wet op de campagnefinanciering. Cohen gaf toe dat hij dat in opdracht deed van een kandidaat, zonder die bij naam te noemen. Dat berichten financieel nieuwsagentschap Bloomberg en tv-zender CNN dinsdag.

Cohen pleitte schuldig voor acht feiten. Het gaat onder meer om belastingontduiking en valse verklaringen aan een bank. Het vonnis zou volgen op 12 december.

Volgens financieel nieuwsagentschap Bloomberg verklaarde Cohen voor de rechtbank dat hij in opdracht van een kandidaat 130.000 dollar aan iemand heeft betaald, opdat die zou zwijgen. Eerder had Cohen verklaard dat hij die som een maand voor de presidentsverkiezingen in november 2016 aan pornoactrice Stormy Daniels gestort had. Daniels beweert dat ze een affaire had met Trump.

Ook zou Cohen geregeld hebben om 150.000 dollar zwijggeld te betalen aan de voormalige playmate Karen McDougal. Ook zij beweert een affaire met Trump gehad te hebben.

FBI-onderzoekers doorzochten in april het kantoor, de woning en een hotelkamer van Cohen. Daarbij namen ze e-mails en allerhande andere documenten in beslag, onder meer over Cohens omstreden betalingen. De onderzoekers zouden volgens Cohens advocaat getipt zijn door Robert Mueller, de vroegere FBI-baas en speciaal aanklager in het Rusland-onderzoek. Cohen wordt dikwijls omschreven als Trumps 'fixer' en gold als uiterst loyaal. Maar de voorbije weken verklaarde hij in interviews dat hij afstand genomen heeft van zijn vroegere baas. Ook raakte een opname bekend die hij maakte van een gesprek met Trump. De president had daarop scherpe kritiek.

Trump heeft dinsdag vragen van journalisten over Cohen, toen hij naar de trappen van Air Force One liep, genegeerd.

Ondertussen heeft een jury Paul Manafort , de voormalige campagneleider van Trump, schuldig bevonden aan het valse belastingaangiften (vijf keer), het niet invullen van een vereist belastingformulier en twee gevallen van bankfraude. Tien andere aanklachten werden niet door de volledige jury bewezen geacht.

De gedeeltelijke veroordeling van Manafort, die in de zomer van 2016 voorzitter was van de Trump-campagne, wordt als belangrijke overwinning voor Robert Mueller gezicht. Het was de eerste aanklacht die vanuit het onderzoek van Mueller, naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016, naar voren kwam.