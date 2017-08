Europese Unie start inbreukprocedure tegen Polen

De Europese Commissie gaf Polen afgelopen week nog een maand de tijd om de rechterlijke macht in ere te herstellen. Ze deed dat nadat de president zijn handtekening had gezet onder een wettekst die de hervorming van de algemene rechtbanken regelt. Zo is onder meer vastgelegd dat de minister van Justitie de leiders van de lagere rechtbanken in Polen kan aanduiden of ontslaan. Indien nodig kan de Commissie Artikel 7 in werking laten treden, liet vicevoorzitter Frans Timmermans weten.

Het gaat om de meest verregaande sanctie die Europa kan nemen tegen een lidstaat, de intrekking van het stemrecht. Het mechanisme werd nog nooit eerder gebruikt en kan enkel worden ingezet bij een ernstige overtreding van de waarden van de Europese Unie. Zaterdag werd alvast een officiële inbreukprocedure opgestart.

Lees ook: Wat is er aan de hand in Polen? 'Elke dictatuur eindigt met terreur'