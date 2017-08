Europese Unie erkent Venezolaanse verkiezing niet

De Venezolanen mochten zondag naar de stembus trekken voor de verkiezing van 545 leden voor de grondwetgevende vergadering. De socialistische president Nicolas Maduro wilde door die verkiezing de macht van het parlement, waar de oppositie zeer sterk staat, breken. De Europese Unie is echter niet van plan de grondwetgevende vergadering te erkennen, en wil dat de 'effectieve installatie' uitgesteld wordt. Dat laat de hoge vertegenwoordigster van het buitenlandse beleid van de Europese Unie, Federica Mogherini, weten in een verklaring namens alle lidstaten.

'De verkiezing van de grondwetgevende vergadering heeft de crisis in Venezuela nog verergerd', zei Mogherini. 'Bijgevolg kunnen de Europese Unie en haar lidstaten ze niet erkennen omwille van bezorgdheden over haar representativiteit en legitimiteit.'

De EU 'roept de regering van de socialistische president Nicolas Maduro op om dringende maatregelen te nemen om de gang van zaken te blokkeren. Meer bepaald moet de effectieve installatie van de grondwetgevende vergadering opgeschort worden'. De instantie riskeert volgens Mogherini 'andere legitieme instellingen die in de grondwet voorzien zijn, zoals het parlement, te ondermijnen'.

Opkomstcijfer vervalst

De oppositie, die de meerderheid heeft in het parlement, boycotte zondag de verkiezing van de grondwetgevende vergadering omdat ze er een opstap naar een dictatuur in zagen.

De stembusgang ging gepaard met veel geweld, waarbij tien doden vielen. De voormalige minister van Buitenlandse Zaken Delcy Rodriguez kondigde eerder vandaag aan dat de grondwetgevende vergadering donderdag niettemin haar eerste zitting zal houden in het parlementsgebouw.

Het bedrijf dat de technologie aanleverde voor de verkiezing verklaarde intussen ook dat het opkomstcijfer voor de verkiezing 'vervalst' is. De Venezolaanse kiesautoriteiten zeiden dat de opkomst voor de verkiezing van een grondwetgevende vergadering afgelopen zondag 41,5 procent was, maar volgens de oppositie was dat een overschatting.Het bedrijf zegt het werkelijke aantal kiezers juist geregistreerd te hebben, maar eerst moet een volledige controle gebeuren voor dat kan worden vrijgegeven. Het verschil tussen het aangekondigde en het werkelijke aantal kiezers zou naar schatting 'minstens een miljoen stemmen' zijn.