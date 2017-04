Europese Unie eist snel onafhankelijk onderzoek

Tien lidstaten van de Veiligheidsraad hebben ondertussen opnieuw een compromisvoorstel voor een resolutie voorgelegd aan de V-raad waarin ze een onderzoek vragen naar de aanval.

Mogherini herinnert eraan dat de Syrische regering volgens onderzoek van de VN eerder al chemische wapens heeft gebruikt. "De inzet van chemische wapens of chemische producten als wapens is een oorlogsmisdaad", stelt ze. Het gebruik van dergelijke wapens door het regime en terreurgroep Islamitische Staat moet stoppen, en de verantwoordelijken moeten gestraft worden. De EU roept Rusland bovendien op om zijn invloed op het Syrische regime te gebruiken om de bevolking te beschermen.

Bij de luchtaanval op de door de rebellen gecontroleerde stad Khan Sheikhoun zijn al minstens 86 mensen omgekomen. Volgens de internationale gemeenschap is het Syrische regime verantwoordelijk voor de aanval, maar dat wordt door de regering van president Bashar al-Assad met klem ontkend. De VN-Veiligheidsraad is donderdag om 18.30 uur (22.30 uur Belgische tijd) opnieuw samengekomen voor een zitting achter gesloten deuren.

Tien leden van de raad hebben daar volgens diplomaten een derde ontwerpresolutie voorgelegd. In de tekst, die werd opgesteld om verdere confrontaties tussen Rusland en het Westen te vermijden, is niet meer opgenomen dat Syrië alle informatie moet vrijgeven over de militaire operaties die op het moment van de aanval plaatsvonden. In de plaats daarvan is de vagere eis opgenomen dat het regime moet meewerken aan de onderzoeken over de wapens. Het is nog niet bekend hoe Rusland of de andere permanente leden van de V-raad reageren op het nieuwe voorstel. Rusland heeft al zeven keer zijn veto gebruikt om acties van de V-raad tegen Syrië te blokkeren, terwijl de VS dreigen met een militaire operatie tegen het regime.