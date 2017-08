Europese politiediensten richten briefkaartjes aan voortvluchtige misdadigers

Volgens Europol zijn vakantiebestemmingen populaire schuilplaatsen voor voortvluchtigen. "Mogelijk kozen ze zelfs dezelfde bestemming als u", zegt de Europese politieorganisatie in een persbericht. "Daarom is uw informatie van vitaal belang om Europa's meest gezochte voortvluchtigen te vinden. Politie in heel Europa, via ENFAST en Europol, vraagt uw hulp om hun exacte locaties te vinden, en zeker te zijn dat ze verantwoording afleggen voor hun ernstige misdaden."

Eén van de kaartjes waarop het adres ontbreekt, is gericht aan Artur Nawrocki (38), een Belg die in november 2014 veroordeeld werd tot 15 jaar gevangenis omdat hij een internationale drugsbende leidde. "Beste Artur, Belgische frieten zijn de beste en we weten dat je ze mist. Kom terug zodat je van hen kan genieten - we hebben een mooie verrassing voor jou. Tot snel, de federale politie", staat op de briefkaart, met "groetjes uit België".

Meer informatie - en de kaartjes - zijn te vinden op de website eumostwanted.eu. Sinds de lancering van die site begin 2016 konden al 36 criminelen die op de lijst stonden, gevat worden. Elf keer gebeurde dat dankzij en tip van het publiek.