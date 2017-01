Europese nationalistische fractie weigert Duitse media op bijeenkomst

Op vrijdag houdt Europa voor Naties en Vrijheid een conferentie in Koblenz. Organisator is de Duitse partij Alternative für Deutschland (AfD). Geert Wilders (PVV), Marine Le Pen (Front National) en Matteo Salvini van het Italiaanse Lega Nord staan op de sprekerslijst.

In Duitsland is er nu opschudding ontstaan, omdat het AfD een aantal Duitse media de toegang tot het event heeft ontzegd. Onder andere Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine en de Duitse openbare omroep ARD zijn niet welkom. Dat meldt onder andere Politico.

In een tweet licht Marcus Pretzell, Europees parlementslid voor AfD, de beslissing toe. 'De persvrijheid houdt ook in dat je geen fake nieuws brengt', zegt Pretzell. ARD kreeg naar eigen zeggen te horen dat 'haar verslaggeving over de partij niet overeenstemt met journalistieke standaarden'. In een gezamenlijk statement laten de hoofdredacteurs weten dat ze overwegen naar de rechter te stappen voor deze 'grove schending van de persvrijheid'.

Pressefreiheit beinhaltet auch die Freiheit Fakenews nicht zu bedienen. -- Marcus Pretzell (@MarcusPretzell) 12 januari 2017

Op de conferentie zal ook Vlaams Belang vertegenwoordigd zijn, dat in het Europees Parlement deel uitmaakt van Europa voor Naties en Vrijheid. 'Het staat het AfD vrij om de toegang te weigeren tot journalisten als zij dat willen', reageert Europees parlementslid Gerolf Annemans. 'Sommige Duitse media hebben de partij in het verleden beestachtig behandeld. Zelf zal ik nooit het contact met nieuwsmedia verbreken.'