Europese ministers houden de boot af voor Palestijnse erkenning

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en zijn Europese ambtgenoten zaten maandag in Brussel rond de tafel met de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Die riep voor aanvang van het overleg de lidstaten van de Europese Unie op om snel over te gaan tot de erkenning van de Palestijnse staat. De Europeanen houden evenwel de boot af.

'Er bestaat geen twijfel over de Europese wil om Palestina op termijn te erkennen, maar het gaat erom te weten op welk moment men dit wil doen', zo reageerde Reynders. Abbas heeft de voorbije weken zwaar uitgehaald naar de unilaterale Amerikaanse beslissing over Jeruzalem, maar Reynders en zijn ambtgenoten leerden uit hun onderhoud met Abbas toch dat de Palestijnse president de voortzetting van gesprekken onder hoede van het zogenaamde Kwartet niet uitsluit. Van dat Kwartet maakt behalve de Europese Unie, de Verenigde Naties en Rusland ook de Verenigde Staten deel uit.

De Europeanen hopen dat het format, aangevuld met een aantal Arabische landen, het kader kan scheppen voor de hervatting van rechtstreekse onderhandelingen tussen Israëli's en Palestijnen. Dat Washington intussen broedt op een eigen vredesplan, vormt voor de Europese buitenlandminister Federica Mogherini geen obstakel. 'Dat we allebei zoeken naar pistes om de onderhandelingen opnieuw te starten en ons allebei bewust zijn van onze invloed op de partijen, geeft aan dat er ruimte is voor een gemeenschappelijke inspanning en ik geloof dat dit de komende maanden kan gebeuren.'

Volgens Mogherini is al decennia duidelijk dat enkel een multilaterale inspanning een doorbraak in het eeuwige conflict kan opleveren. 'De Verenigde Staten kunnen het niet alleen, maar de internationale gemeenschap kan het ook niet zonder de Verenigde Staten. We moeten onze krachten bundelen. De Europese Unie heeft, misschien wel omwille van de Amerikaanse beslissing, een rol te spelen. Het is nu aan ons om dit te grijpen', besloot Reynders.