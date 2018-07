'Europese lidstaten brengen levens in gevaar door werk van ngo's op zee te hinderen'

Door het werk te hinderen van ngo's die met hun schepen migranten op zee redden, wordt het leven van vele mensen in gevaar gebracht, hekelt ze. Mijatovic verwijst naar recente tragedies waarbij honderden mensen op zee het leven verloren en argumenteert dat de ngo's een cruciale rol spelen in de reddingsacties. Ze 'zouden voor reddingsoperaties en het helpen van migranten vrij gebruik moeten kunnen maken van havens en andere faciliteiten', vervolgt ze. De Italiaanse en Maltese regering ontzegden verschillende schepen van ngo's de voorbije weken de toegang tot hun havens omdat ze willen dat migranten die op zee gered worden door de Libische kustwacht naar Libië worden gebracht.

Maar, zo waarschuwt Mijatovic, de autoriteiten die de reddingsoperaties coördineren moeten de mensenrechten van de geredde migranten respecteren en hen niet blootstellen aan het risico op mishandeling of willekeurige opsluiting. Het is volgens de VN net met die praktijken dat migranten in officiële Libische detentiecentra geconfronteerd worden.

Daarnaast is ook sprake van foltering, afpersing, dwangarbeid en ongewettigde moorden.

Europese leiders beschuldigen de reddingsorganisaties ervan in de kaart te spelen van mensensmokkelaars en officiële instructies naast zich neer te leggen. De reddingswerkers zelf voeren aan dat ze mensenlevens redden. Volgens de ngo SOS Mediterranee zijn er intussen geen schepen van ngo's meer actief in de wateren tussen Libië, Italië en Malta.

De Raad van Europa stelt de mensenrechten en de rechtsstaat centraal en staat los van de Europese Unie. Zo goed als alle Europese landen zijn lid van de internationale organisatie.