Europese liberalen: 'Wij willen een zelfstandige Europese inlichtingendienst'

Anis Amri, de Tunesische hoofdverdachte van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn, staat al sinds januari 2016 op de Duitse terreurlijst. Zijn asielaanvraag werd afgekeurd omdat hij als gevaarlijk werd bestempeld, maar zijn uitwijzing naar Tunesië midden dit jaar mislukte, naar verluidt omdat hij niet over geldige identiteitspapieren beschikte. Zijn telefoon werd maandenlang afgeluisterd, maar deze maand verdween hij plots van de radar...

Wanneer de rookpluimen van de zoveelste aanslag op Europese grondgebied optrekken en de steunbetuigingen van haar leiders zijn weggetwitterd, kun je niet meer om de realiteit heen. De traagheid van de Europese besluitvorming valt niet meer uit te leggen. Europa is schuldig aan een misdrijf . Haar leiders verzuimen hulp te verlenen aan personen in groot gevaar.

Europa staat voor een verpletterende verantwoordelijkheid. Va-banque spelen of ten onder gaan. De keuze is aan het parlement. Een integrale Europese terrorismebestrijding gedekt door een heldere, wendbare en gecentraliseerde besluitvorming of ook in 2017 puinruimen en slachtoffers bergen, ver weg van enige zin voor verantwoordelijkheid.

Marshallplan voor de Europese veiligheid

De Europese liberalen zullen dan ook een Marshall-plan voor de Europese veiligheid indienen, waarin we meteen pleiten voor een zelfstandige Europese inlichtingendienst. Een dienst die er nu niet is maar die ons kan helpen in deze oorlog waar vooral kennis belangrijk is.

Dit jaar besliste het Europees parlement dat Europol meer bevoegdheden kreeg op gebied van informatie-uitwisseling. Helaas te mager. Toen ik Europol bezocht in Den Haag konden ze mooie cijfers voorleggen, maar dat moet beter. De gegevens moeten beter gelinkt worden.

Nog binnen Europa zouden we ook Eurojust moeten uitbreiden met de oprichting van een Europees Terrorisme Parket dat kan vervolgen. Belangrijk in dit verhaal is dat we ogen en oren moeten hebben in het buitenland. Europa heeft Europese diplomatieke vertegenwoordigingen met de Europese Buitenland Dienst ( de EEAS), die kan je uitbreiden met medewerkers die zich bezig houden met Counter Terrorisme Beleid zodat we weten wie er naar ons komt. Ik heb Federica Mogherini, de Hoge vertegenwoordiging van de Europese Unie die deze dienst coördineert, daar al vaak over aangesproken. Verder moeten onze nationale preventiecampagnes op Europees vlak worden gecoördineerd.

Een ander aandachtspunt is dat we de vluchtelingstroom ook eerlijk en rechtvaardig controleren. Dat doen we door onze buitengrenzen te versterken met de verdere uitbouw van onze Europese kust-en grenswacht. Zo controleren we echt wie binnen kan en mag en wie niet. Enkel een sterk Europa is de enige weg om de strijd tegen terreur aan te gaan in onze winkelstraten, op onze grote markten en in ons dagelijks leven. Want dit terrorisme is een aanval op de vrije liberale Europese waarden die we al kennen sinds Voltaire en dat mag nooit verdwijnen. We zullen er een Europese prijs voor moeten betalen. De prijs van de vrijheid is deze keer opnieuw voor Europa.