Europese landbouwministers voor het eerst bijeen sinds uitbreken fipronilcrisis

In de Estse hoofdstad Tallinn zitten ze sinds zondagmiddag samen voor hun halfjaarlijkse informeel overleg. Ook al heeft de Europese Commissie een aparte vergadering over de fipronilcrisis belegd, die op 26 september plaatsvindt, toch zal het thema dinsdag besproken worden.

Als vuurdoop voor de nieuwe Belgische minister van Landbouw Denis Ducarme kan de bijeenkomst in Tallinn tellen. België speelt namelijk een cruciale rol in de hele crisis. Er is aan het licht gekomen dat de insecticide, die ingezet werd tegen bloedluis bij legkippen, in 93 Belgische kwekerijen is gebruikt. Intussen hebben al 21 andere Europese landen aangegeven dat ze door de crisis getroffen zijn.

De landbouwministers bliezen zondag in de vooravond verzamelen in Tallinn. De eerste twee dagen werken ze een reeks 'field trips' en andere activiteiten af, dinsdag plegen ze politiek overleg. Tegen de middag zal de Europese Commissie hen een stand van zaken van de fipronilbesmetting overmaken. Omdat het om informeel overleg gaat, zullen er ter zake geen beslissingen genomen worden.

In de marge van de ministerraad zal Ducarme wel bilateraal overleg plegen met zijn Duitse en Nederlandse collega's en met Europees commissaris voor Volksgezondheid Vytenis Andriukaitis.

Een ander dossier dat de aandacht van de ministers zal vragen, is dat van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Wegens het Britse vertrek uit de EU dreigt het landbouwbudget ferm gekort te worden, het toekomstige GLB zal met die realiteit rekening moeten houden.