Europese commissie wil dat Verenigd Koninkrijk brexit volledig zelf betaalt

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zal financiële gevolgen hebben. Zo moeten bijvoorbeeld nieuwe locaties voor agentschappen gevonden worden die nu in het VK gevestigd zijn. De Europese Commissie wil daarom dat de Britten die kosten volledig op zich nemen. De Britse financiële verplichting moet bovendien uitgedrukt worden in euro's en niet in pond sterling.

Dat blijkt uit het voorlopige plan over hoe de onderhandelingen moeten verlopen dat het weekblad Politico kon inkijken en waarin de Commissie onder meer ook een strikte bescherming voor EU-burgers en de Europese begroting vraagt.

De specifieke richtlijnen van de Commissie, die de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier een roadmap moeten bieden, zullen enkel aangenomen worden als alle overblijvende 27 EU-lidstaten ook de algemene richtsnoeren die momenteel door de Europese Raad worden opgesteld, goedkeuren. De lidstaten zullen daarover tijdens een speciale EU-top in Brussel op 29 april debatteren.

Het document van de Commissie zal ongetwijfeld voor de nodige spanningen zorgen tussen Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Britse eerste minister Theresa May. De twee hebben volgende woensdag een ontmoeting in Londen om er de onderhandelingen voor te bereiden.

Het onderhandelingsmandaat van Barnier wordt definitief vastgelegd op 22 mei. De echte brexit-onderhandelingen zullen naar verwachting van start gaan na 8 juni. May had dinsdag immers verrassend aangekondigd dat er die dag vervroegde verkiezingen plaatsvinden. De stembusgang moet de onderhandelingspositie van de Britse premier versterken.

De onderhandelingen moeten tegen eind maart 2019 afgerond zijn.