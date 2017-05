Europese Commissie start procedure om glyfosaat opnieuw toe te laten

Experts van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) stelden eerder in een advies dat glyfosaat niet moet bestempeld worden als een kankerverwekkende stof. Eerder kwam ook de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) al tot de slotsom dat glyfosaat niet kankerverwekkend is. Dat staat haaks op een eerdere studie van de Wereldgezondheidsorganisatie, die concludeerde dat de onkruidbestrijder 'waarschijnlijk kankerverwekkend' is.

De Europese Commissie moet zich buigen over de vergunning van het veelgebruikte, maar omstreden basisproduct in onkruidverdelgers. De Europese commissarissen beslisten dinsdag om groen licht te geven zodat er discussies kunnen volgen tussen alle lidstaten om glyfosaat opnieuw voor tien jaar een vergunning te geven.