Europese commissie roept op tot dialoog: 'Geweld kan nooit instrument zijn in politiek'

Volgens de Commissie 'kan geweld nooit een instrument zijn in politiek'.

Naar de reactie van de Commissie was lang uitgekeken. Het dagelijks bestuur van de EU herhaalt maandag dat het referendum en alles wat erbij komt kijken een binnenlandse Spaanse aangelegenheid zijn en volgens de bepalingen van de Spaanse grondwet moeten worden afgehandeld. Op basis van de grondwet was de stemming van zondag dan ook illegaal, luidt het.

Maar nu is het tijd voor 'eenheid, niet voor verdeeldheid', aldus de Commissie. 'We roepen alle relevante betrokkenen op om over te gaan van confrontatie naar dialoog. Geweld kan nooit een instrument zijn in politiek.'

De Commissie behoudt het vertrouwen in de Spaanse premier Mariano Rajoy 'om de leiding te voeren over dit moeilijke proces, in lijn met de Spaanse grondwet en de fundamentele mensenrechten die daarin vervat zitten'.

Later op maandag zullen Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en Rajoy met elkaar overleg plegen.